Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский бизнесмен и пилот. Звезда решил стать "Холостяком" несколько лет назад, где выбрал победительницей гимнастку Дашу Ульянову. Но паре не удалось построить счастливые отношения и они сразу после съемок расстались. Теперь же Михайлюк женат на украинской модели Даше Хлыстун, которая недавно родила первенца - дочь Ариану. После родов за 9 месяцев Хлыстун удалось сбросить аж 30 кило, из-за чего нередко подвергается критике со стороны фанов. Не забывает Даша и об Инстаграм, где делится с фанами всем интересным.

А в этот раз Даша поделилась стильным образом в пиджаке. Звезда сделала селфи в лифте, хвастаясь роскошным видом.

"Что за офисный стиль меня укусил...", - написала звезда под фото.

Стоит отметить, что сейчас муж Даши находится в Украине. Михайлюк решил пойти защищать родину, вступив в десантно-штурмовые войска.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка впечатлила худобой даже звездного мужа

А еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Дарья Хлыстун прикрылась одними перьями и показала, как повезло Максу Михайлюку

Также Politeka сообщала, что жена Решетника неожиданно засветила дочь "Холостяка" Макса Михайлюка, показав, как она изменилась