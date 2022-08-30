Как пишет Politeka.net, профессинальный снимок, сделанный во время показа мод в Париже, Дарья Хлыстун обнародовала в своем Instagram.
На фото модель позирует в экстравагантном наряде молочного цвета, украшенного перьями. Волосы ее гладко зачесаны, а на лице дерзкий взгляд.
Снимок жена Макса Михайлюка решила не подписывать, ограничившись геолокацией Франция.
"Красотка", - восхищаются читатели страницы Дарьи.
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Ранее модель Дарья Хлыстун рассказала, что познакомилась с Максом Михайлюком в соцсетях и любви с первого взгляда между ними не возникло. К тому же Хлыстун поделилась, что на тот момент она не хотела заводить новые отношения, ведь только вышла из союза, в котором за два года «выгорела».
«Признаюсь честно, я увидев одну фотографию в профиле Максима, решилась ему ответить. Повторю еще много-много раз, что какие у него глаза. Мы немного пообщались и через неделю уже увиделись лично. Я приехала из Днепра в Киев. Вот я и влюбилась капец», - призналась она.
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