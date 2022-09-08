Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский пилот и бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Там звезда выбрал Дашу Ульянову, но пара не смогла построить успешные отношения. А сейчас Михайлюк женат на модели Даше Хлыстун. Она почти год назад родила первенца - дочь, которую назвали Арианой. После родов модель сбросила 30 кг и выглядит сейчас очень худой. А на новом фото в Инстаграм Даша решила похвастаться образом в блестящем платье.

"Тьма не может изгнать тьму: только свет может сделать это. Ненависть не может изгнать ненависть: только любовь может сделать это", - написала Хлывнюк.

Михайлюк, который сейчас служит в десантно-штурмовых войсках, прокомментировал публикацию жены: "Девочка моя любимая".

Фанаты, включая Григория Решетника, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Анорексия", "Очень худенькая... Слишком. Берегите собственное здоровье", "Нереально просто", "Шедевр", "Очень красивая".

Напомним, жена "Холостяка" Дарья Хлыстун прикрылась одними перьями и показала, как повезло Максу Михайлюку

А еще Politeka сообщала, что жена Решетника неожиданно засветила дочь "Холостяка" Макса Михайлюка, показав, как она изменилась

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка в мини-бикини позволила полюбоваться собой возле бассейна



