Как пишет Politeka.net, Макс Михайлюк - известный украинский пилот и бизнесмен, который стал главным героем шоу "Холостяк". Там звезда выбрал Дашу Ульянову, но пара не смогла построить успешные отношения. А сейчас Михайлюк женат на модели Даше Хлыстун. Она почти год назад родила первенца - дочь, которую назвали Арианой. После родов модель сбросила 30 кг и выглядит сейчас очень худой. А на новом фото в Инстаграм Даша решила похвастаться образом в блестящем платье.
"Тьма не может изгнать тьму: только свет может сделать это. Ненависть не может изгнать ненависть: только любовь может сделать это", - написала Хлывнюк.
Михайлюк, который сейчас служит в десантно-штурмовых войсках, прокомментировал публикацию жены: "Девочка моя любимая".
Фанаты, включая Григория Решетника, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Анорексия", "Очень худенькая... Слишком. Берегите собственное здоровье", "Нереально просто", "Шедевр", "Очень красивая".
Напомним, жена "Холостяка" Дарья Хлыстун прикрылась одними перьями и показала, как повезло Максу Михайлюку
А еще Politeka сообщала, что жена Решетника неожиданно засветила дочь "Холостяка" Макса Михайлюка, показав, как она изменилась
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка в мини-бикини позволила полюбоваться собой возле бассейна