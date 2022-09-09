У квітні в Маріуполі померла мама Андрія Бєднякова. Жінка кілька тижнів перебувала в облозі росіян і впала в кому. Після її життя врятувати не зуміли. Подробицями він поділився в інтерв'ю автору YouTube-каналу "Ходять чутки" Раміне Есхакзай.
За словами Бєднякова, його мама давно хворіла, тому телеведучий розумів, що рано чи пізно її втратить, хоч і не готувався до цього.
Телеведучий розкрив, що іноді сварився з молодшими рідними, які відкладали поїздку до родичів через завантажений графік чи інші плани. На думку знаменитості, потрібно якнайчастіше проводити час із живими членами сім'ї. Відповідну пораду він дав усім українцям" Я завжди казав своїм: "Приїжджайте". Розумні люди мають це розуміти. Ти мусиш їхати, мусиш з ними спілкуватися, проводити час”.
Андрій Бєдняков також сказав, що жертв у Маріуполі може бути більше. Наприклад, його матері в списку немає.
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"Мені розповідали, що навіть їздили крематоріями, де спалювали людей. Моєї мами, яка померла під час війни, у цьому списку немає. Тому жертв може бути ще більше. Таких людей багато. Як вважають ці списки, я не знаю. Там же ще було багато сіл поруч із Маріуполем", – поділився Андрій Бєдняков.
Нагадаємо, що ведучий "Орла і решки" Бідняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.
Як повідомляла Politeka, ведучий "Орла і решки" Бєдняков зі сльозами на очах розповів про те, що відбувається в рідному місті.
Також Politeka писала, що ведучий "Орла і решки" Бєдняков розповів, чому працював у росії після 2014 року.