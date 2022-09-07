Ведучий Андрій Бєдняков розповів, що "пропутинських" людей він не запрошував у свої проекти, але в росії все ж таки працював.

Український ведучий, шоумен та зірка "Орел і Решка" Андрій Бєдняков, у якого окупанти знищили житло в Маріуполі, розповів, як він ставиться до росіян, і чому виступав у Москві після 2014 року. Свій коментар він дав в інтерв'ю автору YouTube-каналу "Ходять чутки" Раміні Есхакзай.

Він пояснив, що йому соромно за роботу в росії в цей період, проте співпрацював він не з тими, хто підтримує путіна. Більше того, додав шоумен, про його позицію знали всі російські колеги.

"Соромно. Розуміючи зараз, скільки там було таких Z і V... Так, я був у Москві і знімав там проекти, але я ніколи не знімав з людьми, які підтримували путіна. Ніколи. Це мене не виправдовує. Я намагаюся не виправдовуватися. Знімався. "Муд*к! Продавав тоді? Муд*к. Але у мене завжди була чітка позиція і там її всі знали. Російські колеги знали, що для мене Крим - це Україна", - розповів Андрій Бєдняков.

За словами Андрія Бєднякова , запрошували його працювати і на територію окупованого півострова, але той відмовився і туди не їздив, адже пообіцяв собі повернутися до Криму лише тоді, коли він стане знову українцем.

Нагадаємо, що Бєдняков назвав три причини, чому росіяни ненавидять Маріуполь.

Як повідомляла Politeka, у родині ведучого "Орел і Решка" Бєднякова трапилася трагедія.

Також Politeka писала, що ведучого "Орла і Решка" захейтили росіяни, Бєдняков дав жорстку відповідь.