Український ведучий, шоумен та зірка "Орел і Решка" Андрій Бєдняков зізнався, що після 24 лютого тричі ходив у військкомат і планував вирушити на передову захищати Батьківщину зі зброєю в руках. Свій коментар він дав в інтерв'ю автору YouTube-каналу "Ходять чутки" Раміне Есхакзай та розповів, чому не на фронті.
За словами знаменитості, він абсолютно не злякався того, що у разі потреби доведеться поповнити лави ЗСУ та воювати з окупантами. Андрій Бєдняков визнав, що тричі ходив у військомат, але його не брали на службу, казали, що в тилу він робить набагато більше.
"Я тричі ходив записуватися. Я нікому це не говорив, навіть дружина знає тільки про один раз. Я хотів іти, я пішов би. Звичайно, я боюся, але хотів іти. Але мені сказали, що тут роблю набагато більше, ніж там", – поділився Андрій.
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Ведучий Андрій Бєдняков не хотів говорити дружині, бо вона дуже хвилювалася. Але, за словами Андрія, Анастасія назвала його рішення повернутися до України вірним. Вагітна дружина Бєднякова та його 7-річна донька Ксенія перебувають за кордоном. Ведучий боїться, щоб вони зараз поверталися до України.
Нагадаємо, що Бєдняков назвав три причини, чому росіяни ненавидять Маріуполь.
Як повідомляла Politeka, у родині ведучого "Орел і Решка" Бєднякова трапилася трагедія.
Також Politeka писала, що ведучого "Орла і Решка" захейтили росіяни, Бєдняков дав жорстку відповідь.