Український ведучий, шоумен та зірка "Орел і Решка" Андрій Бєдняков, який цього року втратив матір, розповів, що відчуває зараз. Крім того, він розповів про рідне місто Маріуполь, яке дуже сильно постраждало від дій російських окупантів.

Свій коментар він дав в інтерв'ю автору YouTube-каналу "Ходять чутки" Раміні Есхакзай .

Андрій Бєдняков зізнався, що знав, що його мати рано чи пізно помре, але він ніколи не думав, що це станеться під час окупації його рідного Маріуполя. Він також зізнався, що востаннє бачився з матір'ю за 4 дні до початку повномасштабних бойових дій, але йому досі важко прийняти той факт, що її більше немає в живих.

"Я зараз навіть ще не прийняв, що її немає. Коли я прийду на могилу і побачу це, тільки тоді це зрозумію. Зараз до кінця я цього не розумію", - сказав телеведучий.

Крім того, Андрій Бєдняков зізнається, що йому дуже важко говорити про рідний Маріуполь, іноді ведучий навіть не може стримати сліз.

"Там все дуже погано. Хоча вони там і кажуть, що починають щось будувати, але це гетто таке. Коли нічого там немає, води немає, світла нормального немає, їжі немає, роботи немає. Ти приходиш кудись, хочеш записатися, хочеш працювати, тобі потрібно пройти 10 кіл цього пекла. Кожному заплати. Ціни космос", - прокоментував ведучий.

Нагадаємо, що Бєдняков назвав три причини, чому росіяни ненавидять Маріуполь.

Як повідомляла Politeka, у родині ведучого "Орел і Решка" Бєднякова трапилася трагедія.

Також Politeka писала, що ведучого "Орла і Решка" захейтили росіяни, Бєдняков дав жорстку відповідь.