По словам Андрея Беднякова, его мама давно болела, поэтому телеведущий понимал, что рано или поздно ее потеряет, хотя и не готовился к этому.

В апреле в Мариуполе скончалась мама Андрея Беднякова. Женщина несколько недель находилась в осаде россиян и впала в кому. После ее жизнь спасти не сумели. Подробностями он поделился в интервью автору YouTube-канала "Ходят слухи" Рамине Эсхакзай.

По словам Беднякова, его мама давно болела, поэтому телеведущий понимал, что рано или поздно ее потеряет, хотя и не готовился к этому.

Телеведущий раскрыл, что иногда ссорился с младшими родными, которые откладывали поездку к родственникам из-за загруженного графика или других планов. По мнению знаменитости, нужно как можно чаще проводить время с живыми членами семьи. Соответствующий совет он дал всем украинцам: "Я всегда говорил своим: "Приезжайте". Умные люди должны это понимать. Ты должен ехать, должен с ними общаться, проводить время"

Андрей Бедняков также сказал, что жертв в Мариуполе может быть больше. К примеру, его матери в этом списке нет.

"Мне рассказывали, что даже ездили по крематориям, где сжигали людей. Моей мамы, умершей во время войны, в этом списке нет. Поэтому жертв может быть еще больше. Таких людей много. Как считают эти списки, я не знаю. Там же еще было много сел рядом с Мариуполем", – поделился Андрей Бедняков.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.