Настя Каменських зізналася, що тільки зараз зрозуміла, як добре просто жити у мирній рідній Україні вдома, де кожен сантиметр дорогий серцю.

Настя Каменських зі своїм чоловіком Потапом тривалий час перебували за кордоном, чим викликали засудження та негатив з боку українців та колег.

Через півроку співачка повернулася до Києва, проте зіркового чоловіка захопити із собою не захотіла.

Зараз Каменських активно підтримує українських волонтерів та робить усе, щоб наблизити перемогу.

Так, у своєму Instagram-блозі Каменських зробила нову публікацію, в якій зізналася, що тільки зараз зрозуміла, як добре просто жити в мирній рідній Україні вдома, де кожен сантиметр дорогий серцю.

Останнім часом все життя довелося помістити в одну валізу, тому я стала особливо цінувати моменти, коли приїжджаю додому. Хочеться обіймати стіни, поринати в подушки, що пахнуть затишком і слухати тишу серед дерев біля будинку. Зараз це рідкість для більшості українців та надзвичайний подарунок, який у нас завдяки нашим неймовірним ЗСУ та тисячам лікарів, волонтерів та небайдужих українців», - написала артистка.

За словами артистки, сьогодні кожен українець робить все, щоб наблизити перемогу, тому вона вірить і сподівається, що вже дуже скоро у кожному місті, селі та селищі України настане тиша та розвіється український прапор.

Нагадаємо, що Каменських довела до сліз відео про українців у День пам'яті про захисників .

Як повідомляла Politeka, Каменських виявила слабке виправдання співпраці з Росії після 2014 року.

Також Politeka писала, що Каменських, яка повернулася до України без Потапа, вирішила висловитись