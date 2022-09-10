Настя Каменских со своим мужем Потапом долгое время находились за границей, чем вызывали осуждение и негатив со стороны украинцев и коллег.
Спустя полгода певица вернулась в Киев, однако звёздного мужа захватить с собой не захотела.
Сейчас Каменских активно поддерживает украинских волонтеров и делает все, чтобы приблизить победу.
Так, в своем Instagram-блоге Каменских сделала новую публикацию, в которой призналась, что только сейчас поняла, как хорошо просто жить в мирной родной Украине дома, где каждый сантиметр дорог сердцу.
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«В последнее время всю жизнь пришлось поместить в один чемодан, поэтому я стала особенно ценить моменты, когда приезжаю домой. Хочется обнимать стены, погружаться в подушки, пахнущие уютом и слушать тишину среди деревьев возле дома. Сейчас это редкость для большинства украинцев и чрезвычайный подарок, который у нас благодаря нашим невероятным ВСУ и тысячам врачей, волонтеров и неравнодушных украинцев», - написала артистка.
По словам артистки, сегодня каждый украинец делает все, чтобы приблизить победу, поэтому она верит и надеется, что уже очень скоро в каждом городе, селе и поселке Украины наступит тишина и развеется украинский флаг.
Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.
Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.
Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться