Настя Каменских призналась, что только сейчас поняла, как хорошо просто жить в мирной родной Украине дома, где каждый сантиметр дорог сердцу.

Настя Каменских со своим мужем Потапом долгое время находились за границей, чем вызывали осуждение и негатив со стороны украинцев и коллег.

Спустя полгода певица вернулась в Киев, однако звёздного мужа захватить с собой не захотела.

Сейчас Каменских активно поддерживает украинских волонтеров и делает все, чтобы приблизить победу.

Так, в своем Instagram-блоге Каменских сделала новую публикацию, в которой призналась, что только сейчас поняла, как хорошо просто жить в мирной родной Украине дома, где каждый сантиметр дорог сердцу.

«В последнее время всю жизнь пришлось поместить в один чемодан, поэтому я стала особенно ценить моменты, когда приезжаю домой. Хочется обнимать стены, погружаться в подушки, пахнущие уютом и слушать тишину среди деревьев возле дома. Сейчас это редкость для большинства украинцев и чрезвычайный подарок, который у нас благодаря нашим невероятным ВСУ и тысячам врачей, волонтеров и неравнодушных украинцев», - написала артистка.

По словам артистки, сегодня каждый украинец делает все, чтобы приблизить победу, поэтому она верит и надеется, что уже очень скоро в каждом городе, селе и поселке Украины наступит тишина и развеется украинский флаг.

Напомним, что Каменских довела до слез видео об украинцах в День памяти о защитниках.

Как сообщала Politeka, Каменских нашла слабое оправдание сотрудничества с рф после 2014 года.

Также Politeka писала, что Каменских, которая вернулась в Украину без Потапа, решила высказаться