Фронтмен групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який служить у батальйоні "Софія", прокоментував новини про успішне контрнаступ ЗСУ.

Як пише Politeka.net , Андрій Хливнюк записав відео та оприлюднив його на своїй сторінці в Інстаграм.

«По-перше, сльози щастя та радості цих людей, які були звільнені ЗСУ, ті люди, які були в окупації ці півроку. Мене особисто до сліз розчулила фраза «Батя вставай», коли на дорозі стояв дорослий дядько на колінах і їхала беха з пацанами. Немає таких слів, якими можна описати ту радість та подяку, які відчувають нормальні люди до хлопців та дівчат збройних сил України», - розповів на відео артист.

Хлівнюк повідомив ще одну чудову новину, його фонд зібрав кошти на другий український безпілотник Punisher.

Зазначимо, що лідер групи "Бумбокс" Андрій Хливнюк створив свій благодійний фонд для "крил і очей нашого захисту" в середині липня.

Артист повідомив, що фонд працюватиме не лише над гуманітарними місіями, а й купуватиме безпілотники для розвідувальних операцій.

Нагадаємо, лідер "Бумбокс" Хливнюк не стримав сліз прямо посеред концерту, з'явилося відео: "Вибачте..."

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