Фронтмена группы "Бумбокс" Андрея Хлывнюка задели слова о том, что он расплакался во время концерта в Праге, а также отправился в благотворительный тур по Европе, на время оставив службу в рядах ВСУ.

Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк записал видеообращение и обнародовал его на своей странице в Инстаграм.

Сначала музыкант поблагодарил зрителей, что посетили концерты группы «Бумбокс» в Варшаве, Вене и Праге. Он отметил, что все вырученные средства пойдут на оборону украинского государства.

Отдельно Хлывнюк обратился к журналистам, которые показали фрагмент концерта в Чехии, который дался артисту нелегко. Одну из песен фронтмен группы "Бумбокс" не смог до конца исполнить, потому что его душили слезы.

«Псевдожурналисты, которые пишут, что кто-то там плакал, где-то там какал, на несколько дней ушел из ВСУ и прочее. Привет, друзья! Журналисты, делайте свою работу нормально. Журналисты – это не те, кто сплетни распространяет, а те, кто пишут правду. Это очень важно. Немножко узнайте, про кого вы пишите, про что пишите, вместо того, чтобы вам хотелось...», - обратился он.

Хлывнюк оправдался, что у него был 10 дневный отпуск и он уже подходит к концу. После концертов музыкант в составе подразделения «София» вернется в Украину на прежние позиции.

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк не сдержал слез прямо посреди концерта, появилось видео: "Извините..."

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