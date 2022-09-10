Как пишет Politeka.net, Андрей Хлывнюк записал видео и обнародовал его на своей странице в Инстаграм.

«Во-первых слезы счастья и радости этих людей, которые были освобождены ВСУ, те люди, которые были в оккупации эти полгода. Меня лично до слез трогала фраза «Батя вставай», когда на дороге стоял взрослый дядя на коленях и ехала беха с пацанами. Нет таких слов, которыми можно описать ту радость и благодарность, которые испытывают нормальные люди к ребятам и девушкам вооруженных сил Украины», - рассказал на видео артист.

Хливнюк сообщил еще одну замечательную новость, его фонд собрал средства на второй украинский беспилотник Punisher.

Отметим, что в лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк создал свой благотворительный фонд для "крыльев и глаз нашей защиты" в середине июля.

Артист сообщил, что фонд будет работать не только над гуманитарными миссиями, но и будет покупать беспилотники для разведывательных операций.

Напомним, лидер "Бумбокс" Хлывнюк не сдержал слез прямо посреди концерта, появилось видео: "Извините..."

Как сообщала Politeka, жену ведущего "Холостяка" Решетника жестко раскритиковали из-за новых кадров.

Также Politeka писала, лидер "Бумбокс" Хлывнюк резко обратился к украинцам после эмоционального концерта в Праге: "Делайте свою работу"