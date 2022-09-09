Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк не звикла зменшувати оберти – енергійна дівчина встигає займатися волонтерством, але не збирається відмовлятися від роботи.

Вона звикла з'являтися на роботі в елегантних образах, хоч у повсякденному житті віддає перевагу одягу в стилі кежуал. На свіжому знімку в Instagram вона покрасувалася в спокусливому аутфіті.

Дружина ведучого Володимира Остапчука скомпонувала шкіряну спідницю-олівець із чорним топом та довгим піджаком. Вона довершила образ бордовими довгими чобітками на підборах, а в якості аксесуарів віддала перевагу сонцезахисним окулярам і сумочці в тон до взуття.

Головною родзинкою образу стала шовкова хустка, прикрашена яскравими візерунками. Спочатку вона хотіла пов'язати її на шию, але потім передумала і вдягла хустину на голову. Лук Христини Горняк вийшов одночасно спокусливим та святковим.

"Сьогодні зробила собі вихідний. Тому гарно одягнулась і біжу у справах. Сонячні дні. Відразу захотілося підібрати собі якийсь гарний осінній образ. Як вам?", - поцікавилася Христина Горняк.

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