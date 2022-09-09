Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк не привыкла сбавлять обороты – энергичная девушка успевает заниматься волонтерством, но не собирается отказываться от работы.
Она привыкла появляться на работе в элегантных образах, хоть в повседневной жизни предпочитает одежду в стиле кэжуал. На свежем снимке в Instagram она покрасовалась в соблазнительном аутфите.
Жена ведущего Владимира Остапчука скомпоновала кожаную юбку-карандаш с черным топом и длинным пиджаком. Она довершила образ бордовыми длинными сапожками на каблуке, а в качестве аксессуаров предпочла солнцезащитные очки и сумочку в тон к обуви.
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Главной изюминкой образа стал шелковый платок, украшенный в яркие узоры. Сначала она хотела повязать его на шею, но потом передумала и надела его на голову. Лук Кристины Горняк получился одновременно соблазнительным и праздничным.
"Сегодня сделала себе выходной. Потому красиво оделась и бегу по делам. Солнечные дни. Сразу захотелось подобрать себе какой-то красивый осенний образ. Как вам?", - полюбопытствовала Кристина Горняк.
Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.
Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.