Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк не привыкла сбавлять обороты – энергичная девушка успевает заниматься волонтерством, но не собирается отказываться от работы.

Она привыкла появляться на работе в элегантных образах, хоть в повседневной жизни предпочитает одежду в стиле кэжуал. На свежем снимке в Instagram она покрасовалась в соблазнительном аутфите.

Жена ведущего Владимира Остапчука скомпоновала кожаную юбку-карандаш с черным топом и длинным пиджаком. Она довершила образ бордовыми длинными сапожками на каблуке, а в качестве аксессуаров предпочла солнцезащитные очки и сумочку в тон к обуви.

Главной изюминкой образа стал шелковый платок, украшенный в яркие узоры. Сначала она хотела повязать его на шею, но потом передумала и надела его на голову. Лук Кристины Горняк получился одновременно соблазнительным и праздничным.

"Сегодня сделала себе выходной. Потому красиво оделась и бегу по делам. Солнечные дни. Сразу захотелось подобрать себе какой-то красивый осенний образ. Как вам?", - полюбопытствовала Кристина Горняк.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.