Популярний український ресторатор, шоумен, блогер та багаторічний суддя шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво, який під час війни відкрив новий ресторан у Львові, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу шеф-кухар виклав чарівне фото, а у підписі до нього розповів про те, якою має бути "ідеальна жінка".

Так, за словами Ектора, для нього "ідеальна жінка" має – це так, яка дає себе домогтися, не буде за нього нічого вирішувати та додумувати, а дозволить самостійно приймати рішення.

"Не каже "я сама" - вона вміє просити про допомогу, якщо це навіть вибрати вино до вечері, дати пораду або допомогти із застібкою. Так відчуваю, що потрібен. У неї є своє життя - вона займається чимось, танці , англійська чи недільна мафія. Не бачить у мені свій Всесвіт, тому що Всесвіт вже є в ньому. І нам добре разом, ми доповнюємо один одного, а не шукаємо порятунку", - пише ресторатор.

У свою чергу Хіменес-Браво розповів, що може дати своїй ідеальній жінці. А саме – емоційну безпеку. "Я її опора, фізично, емоційно та матеріально. Я завжди знаю, що я запропоную, який буде план. Знаєте, так важливо знати, чого хочеш, бо в якийсь момент розумієш, що вже маєш. Сумую", - написав. Ектор.

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