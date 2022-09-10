Популярна українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик, яка багато років працювала в ранковому шоу на телеканалі "Україна", а нещодавно змушена була звільнитися, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото після вистави та розповіла, чим закінчився її виступ.

Як виявилося, після відходу з телебачення Лілія продовжила грати у театрі. На новій фотографії вона позує із букетом квітів від вдячних глядачів після вистави. Перед камерою телезірка та актриса позують у легкій блузі кольору хакі, її волосся недбало покладене, а на обличчі яскравий макіяж із червоною помадою, вона мило посміхається.

У підписі до публікації Ребрик написала: "Люблю це почуття втоми після спектаклю @molodyytheatre. Дякую всім глядачам. Ви неймовірні! P.S. Сьогодні спектакль закінчився, а тривога почалася... Але сил уже немає "тривожитися". Як ви?". Шанувальники відразу взялася коментувати нове фото знаменитості, засипаючи її компліментами: "Як завжди, чудова", "Після Вашої вистави – неймовірні відчуття, навіть тривога не завадила ніяк", "Неймовірна, красива жінка!", "Хочеться вас обійняти, і сказати, що все вже скінчилося", "Красуня", "Неймовірно красива".

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