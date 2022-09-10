Популярний український виконавець та учасник "Євробачення" Melovin (Костя Бочаров), який з початку війни активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артист показав фрагмент лаштунків зйомок нового кліпу.

У короткому ролику можна побачити самого Костю, який у темному вбранні знімає щось на свій телефон, а також акторів, які знімалися у його новій відеороботі. Примітно, що в ролику і в самому кліпі Melovin з'явився з новою незвичайною зачіскою - тут у нього коротке біле волосся, яке схоже на сивину.

У підписі до публікації Melovin написав: "Якщо ти ще не бачив #backstage кліпу #менедзвінки запрошую тебе на моєму YouTube каналі". А шанувальники відразу почали коментувати нове відео артиста: "Ще відразу подивилася, це так цікаво спостерігати, що відбувалося за кадром!", "Бачив не один раз, цікавий процес", "Така жвава робоча атмосфера. Посмішки, стурбовані обличчя", Біжу дивитися!".

Раніше ми писали, що Melovin дав інтерв'ю проекту Muzvar.ua, у якому висловив свою позицію щодо мовного питання. Так, виконавець заявив, що незважаючи на те, що він одесит і переважно спілкувався російською мовою, тепер він говоритиме і писатиме виключно українською. Також артист порадив українцям підтримувати та допомагати своїм співгромадянам, які намагаються перейти рідною українською мовою.

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