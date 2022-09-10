21-річна онука легенди української естради Софії Ротару живе та навчається у Нью-Йорку, США, де також намагається будувати кар'єру в модельному бізнесі. Своєю красою вона підкорила мільйонера зі списку Forbes Дениса Жаданова (віце-президента IT-компанії Readdle).

Дівчина часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Цього разу вона похизувалася відпочинком в Італії, влаштувавши собі фотосесію на віллі Торріджані. При цьому Соня обрала дуже ефектне вбрання: коротенькі жинсові шортики та незвичайного крою біла мереживна блузка.

"У захваті від цих романтичних садів 🕊", — підписала кадри Євдокименко.

Численні шанувальники в коментарях одразу ж засипали Соню компліментами: "Королева саду! 👑", "Прекрасна", "Пам'ятаю, на одному фото 3-5 років тому ти була в такому вбранні".

Оцінило своїми лайками публікацію все зіркове сімейство: і бабуся Софія Ротару, і мама з татом, і брат Анатолій, який нещодавно після незаконної спроби перетину кордону таки вирвався у Францію та хизувався цим у соцмережах.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару засяяла у блискучому костюмі на тлі Лос-Анджелеса.

Як повідомляла Politeka, Соня Євдокименко показала, як насолоджується життям з нареченим-мільйонером.

Також Politeka писала, що внучка Ротару похизувалася розкішним відпочинком в Малібу, вразивши видом в міні-купальнику.