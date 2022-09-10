21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару живет и учится в Нью-Йорке, США, где пытается строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes Дениса Жаданова (вице-президента IT-компании Readdle).
Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз она похвасталась отдыхом в Италии, устроив себе фотосессию на вилле Торриджани. При этом Соня выбрала очень эффектный наряд: коротенькие джинсовые шортики и необычного кроя белую кружевную блузку.
"В восторге от этих романтических садов 🕊", - подписала кадры Евдокименко.
Многочисленные поклонники в комментариях сразу же засыпали Соню комплиментами: "Королева сада! 👑", "Прекрасная", "Помню, на одном фото 3-5 лет назад ты была в таком наряде".
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Оценило своими лайками публикацию все звездное семейство: и бабушка София Ротару, и мама с папой, и брат Анатолий, который недавно после незаконной попытки пересечения границы все же вырвался во Францию и кичился этим в соцсетях.
Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.
Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.
Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.