21-летняя внучка легенды украинской эстрады Софии Ротару живет и учится в Нью-Йорке, США, где пытается строить карьеру в модельном бизнесе. Своей красотой она покорила миллионера из списка Forbes Дениса Жаданова (вице-президента IT-компании Readdle).

Девушка часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. В этот раз она похвасталась отдыхом в Италии, устроив себе фотосессию на вилле Торриджани. При этом Соня выбрала очень эффектный наряд: коротенькие джинсовые шортики и необычного кроя белую кружевную блузку.

"В восторге от этих романтических садов 🕊", - подписала кадры Евдокименко.

Многочисленные поклонники в комментариях сразу же засыпали Соню комплиментами: "Королева сада! 👑", "Прекрасная", "Помню, на одном фото 3-5 лет назад ты была в таком наряде".

Оценило своими лайками публикацию все звездное семейство: и бабушка София Ротару, и мама с папой, и брат Анатолий, который недавно после незаконной попытки пересечения границы все же вырвался во Францию ​​и кичился этим в соцсетях.

Напомним, внучка Софии Ротару засияла в блестящем костюме на фоне Лос-Анджелеса.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко показала, как наслаждается жизнью с женихом-миллионером.

Также Politeka писала, что внучка Ротару похвасталась роскошным отдыхом в Малибу, поразив видом в мини-купальнике.