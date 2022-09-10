Поки відомий український телеведучий Володимир Остапчук подорожує Венецією та викладає яскраві знімки, зроблені у казковому місті, його дружина Христина Горняк часу даремно не втрачає.

Так, п'ятничного вечора дівчина вирішила влаштувати душевні посиденьки зі своїми подругами у київському ресторанчику.

У Instagram-сторіс Христина Горняк поділилася кадрами та розповіла, що прийшла до закладу з подругами випити по келиху вина та спробувати іспанського хамона.

"Ми з дівчатками так і зробили", - зазначила дружина Остапчука.

Зазначимо, що Володимир Остапчук та Христина Горняк довгий час вважалися міцною та гармонійною парою, але останнім часом шанувальники почали помічати, що подружжя перестало носити обручки, та запідозрили, що Горняк переїхала у свою холостяцьку квартиру. Фоловери неодноразово цікавилися, що сталося, але всі питання залишилися без відповіді.

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Так, за словами екстрасенсу, закохані справді посварилися і вирішили тимчасово проживати окремо один від одного. Зробили це з більш “профілактичних” цілях, щоб охолонути і розібратися в собі. Проте Людмила Хомутовська заявляє, що серйозних підстав переживати немає.

"Я так розумію, вони справді у сварці. Не бачу, щоб зовсім розірвали стосунки, але справді поки що живуть окремо", – заявила екстрасенс і додала, що причиною могла стати подорож Остапчука до Канади, де він зустрівся з дітьми від колишньої дружини.

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