Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой шоу "Маска". Знаменитость в 2020 году женился на Кристине Горняк, с которой официально оформил отношения сразу после развода с прошлой женой. После начала войны звездная чита поддержала Украину: Владимир пошел в тероборону, а Кристина занялась благотворительностью и волонтерством. Не забывает жена Остапчука и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Кристина поделилась своими планами.

"Погода такая, что захотелось себе заказать красивые цветы домой и в офис", - написала звезда.

После этого Кристина поделилась фотографией букета.

"Дом. Сразу так уютно стало, живые цветы - это кайф", - написала звезда.

Стоит отметить, что пока Кристина сама себе покупает цветы, Остапчук выехал из Украины и сейчас находится в Польше. Звездная пара продолжительное время не появлялась вместе.

Напомним, жена Остапчука схватилась за голову и призналась, что ее бесит, пока муж в отъезде

Также Politeka сообщала, что жена Остапчука в тугом белье взбудоражила фантазию мужчин: порхала возле холодильника

А еще Politeka писала, что бездетная жена Остапчука заговорила о декрете после возвращения в Украину



