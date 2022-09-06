Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк совершает светские выходы, волонтерит, ходит на работу и наносит визиты. А заодно - демонстрирует стильные аутфиты, которые этой осенью так и хочется повторить. Очередной такой образ она показала на своей странице в Инстаграм и вдохновила им.

Для одного из последних рабочих дней Кристина Горняк выбрала повседневный наряд, дополнив его стильными деталями.

Жена ведущего Владимира Остапчука запечатлена в длинных синих джинсах с разрезами и коротком свитере светлого оттенка. Верхний пиджак - бежево-коричневого оттенка, а также украшен пуговицами в зоне рукавов. Стильный лук теледива дополнила свитером бежевого оттенка, который она повязала на шее.

Волосы Кристина Горняк оставила распущенными и сделала легкий нюдовый макияж. Фото сделаны на фоне кирпичной стены дома и на улиц, что добавляет им особой атмосферности. Вышло женственно и красиво.

"Друзья, я не совсем поняла, а что с погодой? Где делось лето? Мы его и так не заметили, а уже так холодно", - пожаловалась жена ведущего Владимира Остапчука.

Напомним, что жена Остапчука задумалась об уколах для красоты и молодости.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука выставила главное достоинство, раскрыв секрет стройной фигуры.

Также Politeka писала, что жена Остапчука была прикована к постели, Горняк рассказала о самом тревожном событии.