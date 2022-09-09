Пользователи сети тут же отреагировали на новый кадр в фотоблоге жены ведущего Владимира Остапчука Кристины Горняк.

Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк не побоялась предстать перед поклонниками во всей красе и показала лицо крупным планом. Заодно она в который раз продемонстрировала свою гладкую кожу, которая выглядит невероятно молодо. Фото появилось на ее странице в Instagram.

Кристина Горняк показала свой фотопортрет крупным планом. В кадре жена ведущего Владимира Остапчука позирует максимально близко к камере. В деталях можно рассмотеть ее лицо, уловить взгляд из-под длинных и пушистых ресниц со стрелками на веках. На губах нюдовая помада нежного оттенка. Ее русые волосы красиво уложены.

Она рассказала, что настроение у нее не очень, но она благодарна ВСУ за еще один прожитый день.

"У меня сегодня, настроение не боевое, а такое спокойное, я бы так сказала… Но когда солнышко светит, то сразу жить хочется еще больше и благодарить за каждый день ВСУ и Бога тоже!", - написала она в подписи к фото.

Пользователи сети тут же отреагировали на новый кадр в фотоблоге Кристины Горняк: "Какая вы светлая девушка, глаза такие мудрые и искренние", "Милая и нежная, это о Вас", "Какие красивые и мотивирующие слова, спасибо вам!", "Превосходно, очень красиво и по-настоящему. Красоту ничем не испортить".

Напомним, что жена Остапчука взгромоздилась на стол в соблазнительном наряде.

Как сообщала Politeka, Остапчук и его жена вызвали бурную реакцию украинцев.

Также Politeka писала, что жена Остапчука пожаловалась на погоду и продемонстрировала уютный осенний образ.