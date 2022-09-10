Пока известный украинский телеведущий Владимир Остапчук путешествует по Венеции и выкладывает яркие снимки, сделанные в сказочном городе, его супруга Кристина Горняк времени даром не теряет.

Так, пятничным вечером девушка решила устроить душевные посиделки со своими подругами в киевском ресторанчике.

В Instagram-сторис Кристина Горняк поделилась кадрами и рассказала, что пришла в заведение с подругами выпить по бокалу вина и попробовать испанского хамона.

«Мы с девочками так и сделали», - отметила жена Остапчука.

Отметим, что Владимир Остапчук и Кристина Горняк долгое время считались крепкой и гармоничной парой, но в последнее время поклонники стали замечать, что супруги перестали носить обручальные кольца, и заподозрили, что Горняк переехала в свою холостяцкую квартиру. Фолловеры неоднократно интересовались, что случилось, но все вопросы остались без ответа.

Экстрасенс Людмила Хомутовская сделала расклад карт Таро, чтобы ответить на самый волнующий всех вопрос – стоит ли ожидать нового развода?

Так, по словам экстрасенса, возлюбленные действительно поссорились и приняли решение временно проживать отдельно друг от друга. Сделали это в более “профилактических” целях, чтобы остыть и разобраться в себе. Однако, Людмила Хомутовская заявляет, что серьёзных оснований переживать нет.

"Я так понимаю, они действительно в ссоре. Не вижу, чтобы совсем разорвали отношения, но действительно пока живут отдельно", – заявила экстрасенс и добавила, что причиной могло стать путешествие Остапчука в Канаду, где он встретился с детьми от бывшей жены.

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