Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка "Зважені та щасливі" розмістила кадри, як люди зі сльозами щастя зустрічають українських захисників у селах та містах, які звільняють від окупантів у Харківській області, а також свіже фото з Куп'янська, про повернення якого стало відомо вранці.
"ЗСУ продовжують контрнаступ, звільнено вже 30 населених пунктів у Харківській області. Кожного разу так страшно радіти. Хочеться вже плакати від щастя за кожне місто, селище, кожного мешканця нашої країни", — пише Боржемська.
Зірка також звернулася до українців із важливим закликом.
"Ми всі чекаємо остаточного звільнення нашої країни від окупантів. Віримо в ЗСУ, продовжуємо підтримувати. А зараз задонатьте декілька гривень, щоб хлопцям та дівчатам було легше виборювати наші землі💙💛 Над кожною частинкою нашої країни замайорить блакитно-жовтий прапор", — наголосила тренер.
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Шанувальники Марини в коментарях також радіють успіхам українських захисників: "Це моє місто 🙏🙏🙏 Дякую тобі Боже 🙏, Дякую хлопці, Ви неймовірні", "Слава Украïнi!!! Слава ЗСУ!!!"
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