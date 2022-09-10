Дружина телеведучого Григорія Решетника Христина зізналася, що свариться із чоловіком і вважає це нормальним.

Відомий український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина є однією із зразкових пар у шоу-бізнесі. Однак і у них все не завжди гладкі і без сварок подружжя не обходиться.

У своїх Instagram-сторіс дружина Григорія Решетника влаштувала традиційну рубрику "питання-відповідь". Провокаційних питань від інтернет-користувачів не довелося довго чекати. Так, один із фоловерів запитав Христину, чи бувають у неї сварки з чоловіком.

Спочатку дівчина відповіла питанням на запитання: "Ну як з ним можна сваритися?" та показала фото чоловіка з букетом квітів.

Але потім все ж таки вирішила відповісти чесно.

"Звичайно, що бувають - ми ж нормальні люди".

Христина впевнена, що конфлікти у сім'ї - це невід'ємна частина нормальних відносин.

«Вони мають бути, для мене – це індикатор, що ми не «амеби» у відносинах, яким один на одного байдуже», - пояснила дружина Решетника.

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