Відомий український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина є однією із зразкових пар у шоу-бізнесі. Однак і у них все не завжди гладкі і без сварок подружжя не обходиться.
У своїх Instagram-сторіс дружина Григорія Решетника влаштувала традиційну рубрику "питання-відповідь". Провокаційних питань від інтернет-користувачів не довелося довго чекати. Так, один із фоловерів запитав Христину, чи бувають у неї сварки з чоловіком.
Спочатку дівчина відповіла питанням на запитання: "Ну як з ним можна сваритися?" та показала фото чоловіка з букетом квітів.
Але потім все ж таки вирішила відповісти чесно.
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"Звичайно, що бувають - ми ж нормальні люди".
Христина впевнена, що конфлікти у сім'ї - це невід'ємна частина нормальних відносин.
«Вони мають бути, для мене – це індикатор, що ми не «амеби» у відносинах, яким один на одного байдуже», - пояснила дружина Решетника.
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