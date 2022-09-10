В этот раз на своей странице в Instagram звезда "Зважені та щасливі" разместила кадры, как люди со слезами счастья встречают украинских защитников в селах и городах, которые освобождают от оккупантов в Харьковской области, а также свежее фото из Купянска, о возвращении которого стало известно утром.
"ВСУ продолжают контрнаступление, освобождены уже 30 населенных пунктов в Харьковской области. Каждый раз так страшно радоваться. Хочется уже плакать от счастья за каждый город, поселок, каждого жителя нашей страны", — пишет Боржемская.
Звезда также обратилась к украинцам с важным призывом.
"Мы все ждем окончательного освобождения нашей страны от оккупантов. Верим в ВСУ, продолжаем поддерживать. А сейчас задонайте несколько гривен, чтобы ребятам было легче бороться за наши земли💙💛 Над каждой частицей нашей страны будет развеваться сине-желтый флаг", — подчеркнула тренер.
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Поклонники Марины в комментариях также радуются успехам украинских защитников: "Это мой город 🙏🙏🙏 Спасибо тебе Боже 🙏, Спасибо ребята, Вы невероятны", " Слава Украине!!! Слава ВСУ!!!"
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