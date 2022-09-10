Зірка «Жіночого кварталу» актриса Ірина Сопонару вразила в студії під час запису своєї нової програми.

Яскрава блондинка з «Жіночого кварталу» актриса Ірина Сопонару одна з небагатьох українських зірок, яка після повернення в Україну завзято взялася за роботу і створила власний розважальний канал на ютубі. Назва нового шоу за участю знаменитості – «Передай Зеленському».

У рамках програми Ірина ставить дорослі питання дітям, а вони, у свою чергу, зможуть передати свої думки та побажання Президенту України.

Так, в instagram-акаунті артистки з'явилося нове фото, де вона знята під час запису нового випуску програми.

У кадрі Ірина позує, сидячи в кріслі в міні-шортах і білій сорочці. Доповнили образ стильні босоніжки на платформі, елегантне укладання у вигляді пучка та трохи помітний макіяж.

Фоловерам настільки запали в душу стрункі та засмаглі ноги Ірини, що вони не перестають писати захоплені коментарі гумористці.

"Я думаю що для таких #ногсопонар треба зробити окремий хеш-тег !!!",

"Ти богиня",

"Шикарні ноги у Сопонару...)))",

"А хлопчик дивиться куди потрібно)))", - пишуть у мережі.

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