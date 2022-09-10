Яскрава блондинка з «Жіночого кварталу» актриса Ірина Сопонару одна з небагатьох українських зірок, яка після повернення в Україну завзято взялася за роботу і створила власний розважальний канал на ютубі. Назва нового шоу за участю знаменитості – «Передай Зеленському».
У рамках програми Ірина ставить дорослі питання дітям, а вони, у свою чергу, зможуть передати свої думки та побажання Президенту України.
Так, в instagram-акаунті артистки з'явилося нове фото, де вона знята під час запису нового випуску програми.
У кадрі Ірина позує, сидячи в кріслі в міні-шортах і білій сорочці. Доповнили образ стильні босоніжки на платформі, елегантне укладання у вигляді пучка та трохи помітний макіяж.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Рашисти залишилися без цілого полку: "Припинив своє існування"
"Ви програли, владімір владіміровіч!": путіна поставили на місце прямо під час наради
"Тіло лежало на підлозі": трагедія розігралася посеред дня у відділенні українського банку, подробиці
"Тяжко писати, плачу": до рук ЗСУ потрапило передсмертне послання окупанта
Фоловерам настільки запали в душу стрункі та засмаглі ноги Ірини, що вони не перестають писати захоплені коментарі гумористці.
"Я думаю що для таких #ногсопонар треба зробити окремий хеш-тег !!!",
"Ти богиня",
"Шикарні ноги у Сопонару...)))",
"А хлопчик дивиться куди потрібно)))", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, хвора зірка "Жіночого кварталу" Сопонару здивувала виглядом у ліжку.
А ще Politeka повідомляла, що хвора зірка "Жіночого кварталу" Сопонару здивувала виглядом у ліжку.
Також Politeka писала, що зірка "Жіночого кварталу" Сопонару зізналася, чи варто чекати на нові випуски шоу.