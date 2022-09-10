Яркая блондинка из «Женского квартала» актриса Ирина Сопонару одна из немногих украинских звезд, кто после возвращения в Украину рьяно взялась за работу и создала собственный развлекательный канал на ютубе. Название нового шоу с участием знаменитости - «Передай Зеленскому».
В рамках программы Ирина задает взрослые вопросы детям, а они, в свою очередь, смогут передать свои мысли и пожелания Президенту Украины.
Так, в instagram-аккаунте артистки появилась новое фото, где она запечатлена во время записи нового выпуска программы.
В кадре Ирина позирует сидя в кресле в мини-шортах и белой рубашке. Дополнили образ стильные босоножки на платформе, элегантная укладка в виде пучка и чуть заметный макияж.
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Фолловерам настолько запали в душу стройные и загорелые ноги Ирины, что они не перестают писать восторженные комментарии юмористке.
"Я думаю что для таких #ногсопонару надо сделать отдельный хеш-тег!!!",
"Ты богиня",
"Шикарные ноги у Сопонару...)))",
"А мальчик смотрит куда нужно)))", - пишут в сети.
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