Звезда «Женского квартала» актриса Ирина Сопонару впечатлила образом в студии во время записи своей новой программы.

Яркая блондинка из «Женского квартала» актриса Ирина Сопонару одна из немногих украинских звезд, кто после возвращения в Украину рьяно взялась за работу и создала собственный развлекательный канал на ютубе. Название нового шоу с участием знаменитости - «Передай Зеленскому».

В рамках программы Ирина задает взрослые вопросы детям, а они, в свою очередь, смогут передать свои мысли и пожелания Президенту Украины.

Так, в instagram-аккаунте артистки появилась новое фото, где она запечатлена во время записи нового выпуска программы.

В кадре Ирина позирует сидя в кресле в мини-шортах и белой рубашке. Дополнили образ стильные босоножки на платформе, элегантная укладка в виде пучка и чуть заметный макияж.

Фолловерам настолько запали в душу стройные и загорелые ноги Ирины, что они не перестают писать восторженные комментарии юмористке.

"Я думаю что для таких #ногсопонару надо сделать отдельный хеш-тег!!!",

"Ты богиня",

"Шикарные ноги у Сопонару...)))",

"А мальчик смотрит куда нужно)))", - пишут в сети.

Напомним, больная звезда "Женского квартала" Сопонару удивила видом в постели

А еще Politeka сообщала, что больная звезда "Женского квартала" Сопонару удивила видом в постели

Также Politeka писала, что звезда "Женского квартала" Сопонару призналась, стоит ли ждать новых выпусков шоу