Нещодавно Катерина та її чоловік возз'єдналися з дітьми після тривалої розлуки. Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила ефектну відеонарізку своїх виступів у парі з коханим, супроводивши кадри віршем Ліни Костенко "Крила" у виконанні покійного Богдана Ступки.
"Крилатим ґрунту не треба", — лаконічно підписала відео Кухар цитатою з того ж вірша.
В коментарях одразу відзначився продюсер популярних шоу "Танці з зірками" та "Голос країни" Володимир Завадюк, написавши: "Пам'ятаю кожен день разом".
Своїми лайками публікацію Катерини Кухар одразу ж оцінили знаменитості, серед яких Даніель Салем, зірка "Квартал 95" Євген Кошовий, Ілона Гвоздьова та Ольга Сумська.
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Шанувальники в коментарях захоплюються зірковою парою:
"Дякую 💞 надзвичайно красиве поєднання слів і руху! Браво 👏";
"Неймовірна і така тендітна. Нехай Господь оберігає від усього видимого та невидимого зла!💞";
"Неймовірно гарно!💙💛Ви - гордість України 🙏";
"Дуже проникливо";
"Вона не лебідь, вона пташка, така тонка та легка, супер";
"Просто диво! Ви з чоловіком один із найкращих дуетів, які мені доводилося бачити. Пластика, потужна техніка та найтонше акторство!".
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