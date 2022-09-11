Відома українська балерина та суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар та її чоловік Олександр Стоянов захопили українців своїм талантом.

Нещодавно Катерина та її чоловік возз'єдналися з дітьми після тривалої розлуки. Цього разу на своїй сторінці в Instagram зірка розмістила ефектну відеонарізку своїх виступів у парі з коханим, супроводивши кадри віршем Ліни Костенко "Крила" у виконанні покійного Богдана Ступки.

"Крилатим ґрунту не треба", — лаконічно підписала відео Кухар цитатою з того ж вірша.

В коментарях одразу відзначився продюсер популярних шоу "Танці з зірками" та "Голос країни" Володимир Завадюк, написавши: "Пам'ятаю кожен день разом".

Своїми лайками публікацію Катерини Кухар одразу ж оцінили знаменитості, серед яких Даніель Салем, зірка "Квартал 95" Євген Кошовий, Ілона Гвоздьова та Ольга Сумська.

Шанувальники в коментарях захоплюються зірковою парою:

"Дякую 💞 надзвичайно красиве поєднання слів і руху! Браво 👏";

"Неймовірна і така тендітна. Нехай Господь оберігає від усього видимого та невидимого зла!💞";

"Неймовірно гарно!💙💛Ви - гордість України 🙏";

"Дуже проникливо";

"Вона не лебідь, вона пташка, така тонка та легка, супер";

"Просто диво! Ви з чоловіком один із найкращих дуетів, які мені доводилося бачити. Пластика, потужна техніка та найтонше акторство!".

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