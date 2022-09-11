Недавно Екатерина и ее муж воссоединились с детьми после продолжительной разлуки. В этот раз на своей странице в Instagram звезда разместила эффектную видеонарезку своих выступлений в паре с любимым, сопроводив кадры стихотворением Лины Костенко "Крылья" в исполнении покойного Богдана Ступки.
"Крилатим ґрунту не треба", — лаконично подписала видео Кухар цитатой из того же стиха.
В комментариях сразу отличился продюсер популярных шоу "Танці з зірками" и "Голос країни" Владимир Завадюк, написав: "Помню каждый день вместе".
Своими лайками публикацию Екатерины Кухар сразу же оценили знаменитости, среди которых Даниэль Салем, звезда "Квартал 95" Евгений Кошевой, Илона Гвоздева и Ольга Сумская.
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Поклонники в комментариях восхищаются звездной парой:
"Спасибо 💞 чрезвычайно красивое сочетание слов и движения! Браво 👏";
"Невероятная и такая хрупкая. Пусть Господь оберегает от всего видимого и невидимого зла! 💞";
"Невероятно красиво!💙💛Вы – гордость Украины 🙏";
"очень проникновенно";
"Она не лебедь, она птичка, такая тонкая и легкая, супер";
"Просто чудо! Вы с мужем один из лучших дуэтов, которые мне приходилось видеть. Пластика, мощная техника и тончайшее актерство!".
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