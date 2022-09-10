Українська блогерка та дружина переможця шоу "Голос країни" Іванна Сасанчина активно розвиває свою сторінку у соцмережі Інстаграм. За акаунтом дівчата стежать понад 37 тисяч передплатників.

Іванна часто ділиться з фоловерами історіями зі свого життя.

На цей раз молода мама вирішила нагадати, як проходило хрещення її дочки Елізабет. Відео священного обряду дівчина розмістила у своєму акаунті.

"Цей день назавжди в моєму серці ці емоції ніколи не забуду", - підписала дружина Сасанчина.

Зазначимо, що Роман та Іванна хрестили доньку 27 січня. На відео знято всі важливі деталі трепетної події.

Користувачі мережі не пройшли повз і відреагували на яскраві кадри, проте коментарів було не дуже багато.

«А аж плакати хочеться як гарно 😢. Здоров'я Елізабет нехай виросте щасливою »,

«Яке гарне відео»,

«Ангела Охоронця маленькій Лізі», - пишуть у мережі.

Нагадаємо, що дуже юний Роман минулого року став батьком уперше. У нього народилася чудова дівчинка Елізабет. Пара вирішила розписатися, коли Іванна знаходилася на останніх термінах, і зробила це досить тихо та швидко. Разом із молодою сім'єю також проживає племінниця дружини Романа Міланка, за яку вона взяла на себе відповідальність.

Нагадаємо, дружина переможця "Голосу країни" Сасанчина відверто розповідала про хворобу, яка наздогнала її.

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