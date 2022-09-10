Жена победителя "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна долго думала, чем бы привлечь аудиторию и решила показать видео полугодичной давности.

Украинская блогерша и жена победителя шоу "Голос країни" Иванна Сасанчина активно развивает свою страничку в соцсети Инстаграм. За аккаунтом девушки следят более 37 тысяч подписчиков.

Иванна часто делится с фолловерами историями из своей жизни.

В этот раз молодая мама решила напомнить, как проходило крещение ее дочери Элизабет. Видео священного обряда девушка разместила в своем аккаунте.

«Этот день навсегда в моем сердце эти эмоции никогда не забуду», - подписала жена Сасанчина.

Отметим, что Роман и Иванна крестили дочь 27 января. На видео запечатлены все важные детали трепетного события.

Пользователи сети не прошли мимо и отреагировали на яркие кадры, однако комментариев было не очень много.

«А аж плакать хочется как красиво 😢. Здоровье Элизабет пусть вырастет счастливой»,

«Какое красивое видео»,

«Ангела Хранителя маленькой Лизе», - пишут в сети.

Напомним, что очень юный Роман в прошлом году стал отцом впервые. У него родилась прекрасная девочка Элизабет. Пара решила расписаться, когда Иванна находилась на последних сроках, и сделала это довольно тихо и быстро. Вместе с молодой семьей также проживает племянница супруги Романа Миланко, за которую она взяла на себя ответственность.

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