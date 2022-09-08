Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин - известный украинский певец, который стал победителем шоу "Голос країни", а также "Голос. Діти". Знаменитость недавно женился на своей девушке Иванне, которая уже успела родить первенца - дочь, которую назвали Елизаветой. Не забывает жена Сасанчина и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз звезда поделилась сторис, где рассказала о своем состоянии.

"Я есть в сторис, то я выпадаю со сторис. Я не понимаю сейчас своего состояния, он максимально фиговый. Ну, Лизе хотя бы уже намного лучше. Она уже стала хорошо кушать, такая активная, а я пока что как вата. Хотя сегодня намного лучше чем вчера. И ходили мы сегодня на прививку, нам сказали, что мы где-то простудились. Хотя я всегда одеваюсь тепло и Лизу одеваю тепло. Не знаю, где мы должны были простудиться, но что есть, то есть", - сказала Иванна.

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