Жена победителя шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина рассказала о диагнозе их дочери и операции, которая ей нужна.

На своей странице в Instagram Иванна разместила трогательную фотографию с маленькой Элизабет, у которой на лице заметна геманиома.

"Что за операция? У Элизы после рождения появилась гемангиома. Это скопление сосудов. От чего образуется? Четкого ответа никто не может дать. Так вот, операцию мы переносим уже два месяца!", — пишет избранница Сасанчина.

Она также объяснила, почему так постоянно происходит.

"Я вам отвечаю, У Элизы каждый раз перед операцией как не сопли то горло! И так каждый раз, мы уже подумали, что это знак от Бога, что он нас от чего-то бережет", — признается жена звезды "Голос країни".

Накануне Иванка с дочкой снова были на осмотре, выслушали многих хирургов и решили наблюдать и пробовать другие методы лечения.

"Испытаем все. Если ничего не поможет, тогда идем ее удалять", - добавила супруга Сасанчина.

Поклонники молодого звездного семейства в комментариях делятся своими историями удаления гемангиом у детей и поддержали Иванку: "Вы все правильно делаете. Удачи вам!", "Здоровья вашей крохе ❤️", "Тоже врачи сказали наблюдать до года. Сейчас она начала светлеть понемногу".

Напомним, победитель "Голос країни" Лазановский поразил кадрами со своим тренером.

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