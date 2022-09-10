Як пише Politeka.net, у мережі інтернет розмістили відео, на якому наші захисники співають гімн України на передовій. Ролик блискавично поширився мережею і зворушив мільйони українців та багатьох артистів. Серед них виявився екс-ведучий шоу «Орел і Решка» Андрій Бедняков.
«Як ви збиралися перемогти цих людей? Люди, які захищають свою землю – непереможні», - захоплено написав ведучий.
Він побажав усім українським захисникам повертатись живими.
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Українці погодилися зі словами артиста, а також дякували ЗСУ за захист від окупантів та їх неймовірну боротьбу.
"🔥🔥🔥🔥🔥саме головне так радують коментарі😍щось поменшало росіян, які писали тут спочатку, Боже як же це радує! ❤️",
"До сліз",
" Слава Героям! Слава ВСУ! Слава нації! Боже бережи 🙏🏻повертайтеся додому живими",
"Рідненькі, як я вам усім вдячна! Пишаюся кожним. Боже, збережи цих найцінніших і найміцніших людей моєї України. СЛАВА БОГУ,. СЛАВА УКРАЇНІ!",
"Українці нехай вас береже Аллах, будьте живими та неушкодженими 🙏🙏🙏Казахстан з Вами",
"Фантастичні ЗСУ", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, ведучий "Орла та решки" Бідняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.