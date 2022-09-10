Відомий телеведучий Андрія Бедняков перепостив відео з передової, що зворушило мільйони українців.

Як пише Politeka.net, у мережі інтернет розмістили відео, на якому наші захисники співають гімн України на передовій. Ролик блискавично поширився мережею і зворушив мільйони українців та багатьох артистів. Серед них виявився екс-ведучий шоу «Орел і Решка» Андрій Бедняков.

«Як ви збиралися перемогти цих людей? Люди, які захищають свою землю – непереможні», - захоплено написав ведучий.

Він побажав усім українським захисникам повертатись живими.

Українці погодилися зі словами артиста, а також дякували ЗСУ за захист від окупантів та їх неймовірну боротьбу.

"🔥🔥🔥🔥🔥саме головне так радують коментарі😍щось поменшало росіян, які писали тут спочатку, Боже як же це радує! ❤️",

"До сліз",

" Слава Героям! Слава ВСУ! Слава нації! Боже бережи 🙏🏻повертайтеся додому живими",

"Рідненькі, як я вам усім вдячна! Пишаюся кожним. Боже, збережи цих найцінніших і найміцніших людей моєї України. СЛАВА БОГУ,. СЛАВА УКРАЇНІ!",

"Українці нехай вас береже Аллах, будьте живими та неушкодженими 🙏🙏🙏Казахстан з Вами",

"Фантастичні ЗСУ", - пишуть у коментарях.

Нагадаємо, ведучий "Орла та решки" Бідняков спробував записатися до ЗСУ, але його не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.