Как пишет Politeka.net, в сети интернет разместили видео, на котором наши защитники поют гимн Украины на передовой. Ролик молниеносно распространился по сети и растрогал миллионы украинцев и многих артистов. Среди них оказался экс-ведущий шоу «Орел и Решка» Андрей Бедняков.

«Как вы собирались победить этих людей? Люди, которые защищают свою землю – непобедимы», - с восхищением написал ведущий.

Он пожелал всем украинским защитникам возвращаться живыми.

Украинцы согласились со словами артиста, а также благодарили ВСУ за защиту от оккупантов и их невероятную борьбу.

"🔥🔥🔥🔥🔥самое главное так радууют комменты😍что-то поубавилось росиян, которые писали тут вначале, Боже как же это радует! ❤️",

"До слез",

"Слава Героям! Слава ВСУ! Слава нации! Боже храни 🙏🏻возвращайтесь домой живыми",

"Родненькая, как я вам всем благодарна! Горжусь каждым. Боже, сохрани этих самых ценных и крепких людей моей Украины. СЛАВА БОГУ,. СЛАВА УКРАИНЕ!",

"Украинцы пусть вас бережет Аллах, будьте живыми и невредимыми🙏🙏🙏Казахстан с Вами",

"Фантастические ВСУ", - пишут в комментариях.

Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.

Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.

Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.