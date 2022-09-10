Как пишет Politeka.net, в сети интернет разместили видео, на котором наши защитники поют гимн Украины на передовой. Ролик молниеносно распространился по сети и растрогал миллионы украинцев и многих артистов. Среди них оказался экс-ведущий шоу «Орел и Решка» Андрей Бедняков.
«Как вы собирались победить этих людей? Люди, которые защищают свою землю – непобедимы», - с восхищением написал ведущий.
Он пожелал всем украинским защитникам возвращаться живыми.
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Украинцы согласились со словами артиста, а также благодарили ВСУ за защиту от оккупантов и их невероятную борьбу.
"🔥🔥🔥🔥🔥самое главное так радууют комменты😍что-то поубавилось росиян, которые писали тут вначале, Боже как же это радует! ❤️",
"До слез",
"Слава Героям! Слава ВСУ! Слава нации! Боже храни 🙏🏻возвращайтесь домой живыми",
"Родненькая, как я вам всем благодарна! Горжусь каждым. Боже, сохрани этих самых ценных и крепких людей моей Украины. СЛАВА БОГУ,. СЛАВА УКРАИНЕ!",
"Украинцы пусть вас бережет Аллах, будьте живыми и невредимыми🙏🙏🙏Казахстан с Вами",
"Фантастические ВСУ", - пишут в комментариях.
Напомним, ведущий "Орла и решки" Бедняков попытался записаться в ВСУ, но его не взяли.
Как сообщала Politeka, ведущий "Орла и решки" Бедняков со слезами на глазах рассказал о происходящем в родном городе.
Также Politeka писала, ведущий "Орла и решки" Бедняков рассказал, почему работал в рф после 2014 года.