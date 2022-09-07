Украинский ведущий, шоумен и звезда "Орел и Решка" Андрей Бедняков, который в этом году потерял мать, рассказал что чувствует сейчас. Кроме того, он рассказал о родном городе Мариуполь, очень сильно пострадавшем от действий российских оккупантов.

Свой комментарий он дал в интервью автору YouTube-канала "Ходят слухи" Рамине Эсхакзай.

Андрей Бедняков признался, что знал, что его мама рано или поздно умрет, но он никогда не думал, что это произойдет во время оккупации его родного Мариуполя. Он также признался, что последний раз виделся с матерью за 4 дня до начала полномасштабных боевых действий, но ему до сих пор тяжело принять тот факт, что ее больше нет в живых.

"Я сейчас даже еще не принял, что ее нет. Когда я приду на могилу и увижу это, только тогда это пойму. Сейчас до конца я этого не понимаю", - сказал телеведущий.

Кроме того, Андрей Бедняков признается, что ему очень тяжело говорить о родном Мариуполе, иногда ведущий даже не может сдержать слез.

"Там все очень плохо. Хотя они там и говорят, что начинают что-то строить, но это гетто такое. Когда ничего там нет, воды нет, света нормального нет, еды нет, работы нет. Ты приходишь куда-то, хочешь записаться, хочешь работать, тебе нужно пройти 10 кругов этого ада. Каждому заплати. Цены космос", — прокомментировал ведущий.

Напомним, Бедняков назвал три причины, почему россияне ненавидят Мариуполь.

Как сообщала Politeka, в семье ведущего "Орла и решки" Беднякова случилась трагедия.

Также Politeka писала, ведущего "Орла и Решка" захейтили россияне, Бедняков дал жесткий ответ.