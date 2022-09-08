Жене шоумен Андрей Бедняков не хотел рассказывать о своих попытках записаться в ВСУ, чтобы лишний раз не волновать ее.

Украинский ведущий, шоумен и звезда "Орел и Решка" Андрей Бедняков признался, что после 24 февраля трижды ходил в военкомат и планировал отправиться на передовую защищать Родину с оружием в руках. Свой комментарий он дал в интервью автору YouTube-канала "Ходят слухи" Рамине Эсхакзай и рассказал, почему не на фронте.

По словам знаменитости, он совершенно не испугался того, что в случае необходимости придется пополнить ряды ВСУ и воевать с оккупантами. Андрей Бедняков признал, что трижды ходил в войскомат, но его небрали на службу, говорили, что в тылу он делает гораздо больше.

"Я трижды ходил записываться. Я никому это не говорил, даже жена знает только об одном разе. Я хотел идти, я бы ушел. Конечно, я боюсь, но хотел идти. Но мне сказали, что здесь делаю гораздо больше, чем там", – поделился Андрей.

Ведущий Андрей Бедняков не хотел говорить жене, потому что она очень волновалась. Но, по словам Андрея, Анастасия назвала его решение вернуться в Украину верным. Беременная жена Беднякова и его 7-летняя дочь Ксения находятся за границей. Ведущий боится, чтобы они сейчас возвращались в Украину.

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