Ведущий Андрей Бедняков рассказал, что "пропутинских" людей он не приглашал в свои проекты, но в россии все же работал.

Украинский ведущий, шоумен и звезда "Орел и Решка" Андрей Бедняков, у которого оккупанты уничтожили жилье в Мариуполе, рассказал, как он относится к россиянам, и почему выступал в Москве после 2014 года. Свой комментарий он дал в интервью автору YouTube-канала "Ходят слухи" Рамине Эсхакзай.

Он пояснил, что ему стыдно за работу в россии в этот период, однако сотрудничал он не с теми, кто поддерживает путина. Более того, добавил шоумен, о его позиции знали все российские коллеги.

"Стыдно. Понимая сейчас, сколько там было таких Z и V… Да, я был в Москве и снимал там проекты, но я никогда не снимал с людьми, которые поддерживали путина. Никогда. Это меня не оправдывает. Я пытаюсь не оправдываться. Снимался? Муд*к! Продавал тогда? Муд*к. Но у меня всегда была четкая позиция и там ее все знали. Российские коллеги знали, что для меня Крым - это Украина", - рассказал Андрей Бедняков.

По словам Андрея Беднякова, приглашали его работать и на территорию оккупированного полуострова, но тот отказался и туда не ездил, ведь пообещал себе вернутся в Крым лишь тогда, когда он станет снова украинским.

Напомним, Бедняков назвал три причины, почему россияне ненавидят Мариуполь.

Как сообщала Politeka, в семье ведущего "Орла и решки" Беднякова случилась трагедия.

Также Politeka писала, ведущего "Орла и Решка" захейтили россияне, Бедняков дал жесткий ответ.