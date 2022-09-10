Цього разу на своїй сторінці в Instagram ведуча, яка зараз активно займається своїм проектом із пошуку зниклих людей "Знайти своїх", поділилася радісною звісткою про звільнення Куп'янська в Харківській області від окупантів та розповіла свою історію, пов'язану з цим містом.
"Куп‘янськ - місто мого дитинства. Коли Куп‘янськ здали колаборанти це було особистим болем. В цьому місті я провела не одне літо, саме в Куп‘янську ми жили коли тікали від чорнобильської аварії. Найтепліші дитячі спогади звідти - річка з пляжем, тепле козине молоко і магазин з хлібом на розі…. Дякуємо ЗСУ! Дякуємо за кожен сантиметр звільненноі землі. А колаборантів на гілляку 😡", — написала Осадча.
Раніше Катерина також опублікувала потужне відео з українськими захисниками.
"Наші ЗСУ 🙏🏻Вічно можно дивитися на воду, в яку падають окуповані мости, на вогонь по ворогу і як наші хлопці звільняють нашу землю! Ми всі ладні обіймати, годувати оладками, “що залишилися” та стояти на колінах перед нашими Героями! Українці чекають в кожному тимчасово окупованому місті. Слава ЗСУ! Слава Героям! Ми пишаємося кожним і кожною", — наголосила телеведуча.
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Нагадаємо, Катерина Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.
Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.
Також Politeka писала, що Катя Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.