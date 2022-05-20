Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Катя Осадча не змогла стримати емоцій під час розповіді про дітей з Маріуполя, яким дивом вдалося врятуватися з блокадного міста. Історію вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Братики прийшли в центр до волонтерів. Коли їм давали печиво, вони запитували "чи потрібно з кимось ділитися", а коли пили воду, то після декількох ковтків, запитували чи можна "випити весь стакан". Старший хлопчик розповів, що його "міста більше немає", а молодший з добротою і надією додав: "море залишилося".

Катя Осадча опинилася під враженням і написала, що російські злодії принесли в нашу країну лише біль і горе, але їм ніколи не відібрати в українців найважливішого - того, що робить нас непереможними.

"Вони у нас не відберуть того, що дала земля і природа і нас у себе теж не відберуть, нашу любов до країни, нашу "Калину", що на повторі в голові. Наші спогади про тепле море в Ялті, будиночки відпочинку на Чернігівщині, де Десна розливається навесні, острів Зміїний, про який в дитинстві легенди розповідала мама, адже його було видно з пляжу. Все це дає нам сил боротися і цим ми непереможні!",- зазначила телеведуча у своєму пості.

У висновку Катя Осадча, пообіцяла, що дорослі українці зроблять все, щоб діти жили в процвітаючій країні і всі жахи сьогодення залишилися спогадами про боротьбу за свободу.

Нагадаємо, що Осадча помітно змінилася заради виходу в ефір.

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