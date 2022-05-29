Телеведуча Катя Осадча народилася в столиці України, і до Дня Києва, 29 травня, вона зворушливо привітала рідне місто. На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила фото в повний зріст на тлі Андріївської церкви та поділилася спогадами.

"Цього року в коханні Києву хочеться зізнаватися ще більше!

Все моє життя пов’язане з вулицями Києва, 18 тролейбус в центр, церква на Мостицькій, кафе Пінгвін, пташиний ринок, звідки ми принесли нашого найкращого друга - рудого кота Макса. З кожною вулицею пов’язані спогади", — зізнається Осадча.

"Цього року особливо щемливо вітати Київ з Днем народження, адже тепер на ньому є ще один шрам - шрам ще однієї жахливою загарбницької війни. Любий Києве, дякую, що вистояв, дякую…а ми все відбудуємо і будемо далі захищати", — додала Катя.

Українці в коментарях діляться власними історіями про Київ та враженнями від світлини телеведучої:

"Київ - серце України";

"Худесенька така❤️";

"Вітаю найчарівніше і наймогутніше місце в світі";

"які місця ви пригадали)😍";

"Я не мешканка міста,але Київ моя любов!!!❤️Завжди з радістю навідую це прекрасне місто!";

"Мостицька церква...там хрестила доньку,18 тролейбус...в дитинстві здавалося вічністю доїхати з центра до площі Шевченка,кафе "Пінгвін" - це найсмачніше морозиво...Наше місто найкраще в Світі! 🙏";

"Так безлюдно🥺".