Телеведуча Катя Осадча народилася в столиці України, і до Дня Києва, 29 травня, вона зворушливо привітала рідне місто. На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила фото в повний зріст на тлі Андріївської церкви та поділилася спогадами.
"Цього року в коханні Києву хочеться зізнаватися ще більше!
Все моє життя пов’язане з вулицями Києва, 18 тролейбус в центр, церква на Мостицькій, кафе Пінгвін, пташиний ринок, звідки ми принесли нашого найкращого друга - рудого кота Макса. З кожною вулицею пов’язані спогади", — зізнається Осадча.
"Цього року особливо щемливо вітати Київ з Днем народження, адже тепер на ньому є ще один шрам - шрам ще однієї жахливою загарбницької війни. Любий Києве, дякую, що вистояв, дякую…а ми все відбудуємо і будемо далі захищати", — додала Катя.
Українці в коментарях діляться власними історіями про Київ та враженнями від світлини телеведучої:
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"Київ - серце України";
"Худесенька така❤️";
"Вітаю найчарівніше і наймогутніше місце в світі";
"які місця ви пригадали)😍";
"Я не мешканка міста,але Київ моя любов!!!❤️Завжди з радістю навідую це прекрасне місто!";
"Мостицька церква...там хрестила доньку,18 тролейбус...в дитинстві здавалося вічністю доїхати з центра до площі Шевченка,кафе "Пінгвін" - це найсмачніше морозиво...Наше місто найкраще в Світі! 🙏";
"Так безлюдно🥺".
Нагадаємо, що Катя Осадча помітно змінилася заради виходу в ефір.
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