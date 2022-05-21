Відома телеведуча Катя Осадча, яка не виїхала з України, а залишилася в Києві і обгрунтувала свій проект з пошуку зниклих через війну людей, поділилася в Instagram милим фото з волонтером. Як виявилося, Сергій, житель Ірпеня, який спочатку сам почав займатися пошуками зниклих, а тепер приєднався до проекту телезірки.

"Наша пошукова команда розширюється, ми об'єднуємося з колегами, які налагодили пошуки локально так, що ми прагнемо масштабувати цей досвід на всю країну. Сергій з Ірпеня і вже в перші дні повномасштабного вторгнення з керівника будівельної компанії перекваліфікувався у волонтера-пошуковика і організував масштабну допомогу в Ірпені, Бучі та Гостомелі. У будинок Сергія потрапило дві ракети, але всі живі і повні сил допомагати.

Сергій досі допомагає рідним у впізнанні тіл з деокупованої Київщини і разом зі своєю командою і своїм досвідом приєднався до пошуку зниклих. Якщо Ви так само як Сергій займаєтеся пошуком в своїх містах, або знаєте волонтерів з пошуку, пишіть тут під постом. Ми обов'язково всіх знайдемо!",- розповіла Осадча у підписі до фото з волонтером.

Нагадаємо, Трагедія в родині Алана Бадоєва, Потап, Джамала, Сумська та інші зірки підтримали режисера: "Я приймаю це...".

Як повідомляла Politeka, "Це нескінченний біль": Санта Дімопулос вразила заявою і знімком у свій день народження.

Також Politeka писала, що Дружина Віктора Павлика кинулася в лікарню через маленького сина, погрожував страшний діагноз: "Це роз'їдає кістку".