Популярная телеведущая Катя Осадчая, как и ее муж Юрий Горбунов, продолжает поддерживать украинцев в борьбе против российской агрессии.

В этот раз на своей странице в Instagram ведущая, сейчас активно занимающаяся своим проектом по поиску пропавших людей "Найти своих", поделилась радостным известием об освобождении Купянска в Харьковской области от оккупантов и рассказала свою историю, связанную с этим городом.

"Купянск - город моего детства. Когда Купянск сдали коллаборанты это было личной болью. В этом городе я провела не одно лето, именно в Купянске мы жили, когда убегали от чернобыльской аварии. Самые теплые детские воспоминания оттуда - река с пляжем , теплое козье молоко и магазин с хлебом на углу…. Спасибо ВСУ! Спасибо за каждый сантиметр освобожденной земли. А коллаборантов на ветку 😡", — написала Осадчая.

Ранее Екатерина также обнародовала мощное видео с украинскими защитниками.

"Наши ВСУ 🙏🏻Вечно можно смотреть на воду, в которую падают оккупированные мосты, на огонь по врагу и как наши ребята освобождают нашу землю! Мы все готовы обнимать, кормить "оставшимися" оладьями и стоять на коленях перед нашими Героями! Украинцы ждут в каждом временно оккупированном городе. Слава ВСУ! Слава Героям! Мы гордимся каждым и каждой", — подчеркнула телеведущая.

Напомним, Екатерина Осадчая поразила украинцев откровением о жизни в Киеве.

Как сообщала Politeka, Осадчая расписала, чего россиянам никогда не отобрать у украинцев.

Также Politeka писала, что Катя Осадчая показала волонтера, который помогает ее проекту.