Українська виконавиця Камалія, яка завдяки чоловікові-мільярдеру Мохаммаду Захуру вважається найбагатшою співачкою України, нещодавно повернулася на батьківщину.
Незважаючи на протест її чоловіка та дочок, вона все ж таки вирішила навідатися в Україну, якій допомагає у важкі часи.
Після приїзду Камалія розповіла, що на неї чекав сюрприз від наших Героїв. У себе в Інстаграмі артистка показала грамоту-подяку від харківського гарнізону. У підписі співачку дякують за допомогу у підвищенні боєздатності гарнізону.
«Кожен день і кожен час радію вашим успіхам, хлопці! Нехай вас береже Господь Бог! Скорійше повертайтеся до дому з Перемогою, живі і здорові! Ми чекаємо на вас з нетерпінням! Слава Україні! 🇺🇦 Героям Слава! 💛💙 », – емоційно висловилася Камалія.
В ОП заговорили про перемовини та коли буде підписано мирний договір з рф: "Якщо дозволити росії..."
Намагався втекти, але не вийшло: "начальника поліції" спіймали на звільненій Харківщині, фото
"Йдемо далі!": у звільненому Куп'янську почали "полювання" на колаборантів, у СБУ показали фото зрадників
Не лише на Харківщині: ЗСУ успішно просунулися в напрямку Херсона, перші подробиці
"Не так сталося, як гадалося": зірка "Євробачення" Руслана здивувала кадрами за кордоном
Користувачі мережі захоплюються вчинком співачки та дякують їй за підтримку ЗСУ.
"Дякую вам за допомогу",
"Ви круті",
"Камалія, ми Вам все життя будемо вдячні за вашу допомогу і ніколи не забудемо 🙏❤️❤️❤️❤️",
"Дякую, молодці, пишаємося, найкращі 👏💙💛❤️", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення: "Бо чесно, як анорексія".
Як повідомляла Politeka, "Найкраще, що може бути": Могилевська показала, як дарувала усмішки дітям, фото.
Також Politeka писала, що "Такий смуток та ностальгія": Гвоздєва з "Танців зі зірками" поділилася своїми переживаннями, фото.