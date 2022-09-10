Українська виконавиця Камалія, яка завдяки чоловікові-мільярдеру Мохаммаду Захуру вважається найбагатшою співачкою України, нещодавно повернулася на батьківщину.

Незважаючи на протест її чоловіка та дочок, вона все ж таки вирішила навідатися в Україну, якій допомагає у важкі часи.

Після приїзду Камалія розповіла, що на неї чекав сюрприз від наших Героїв. У себе в Інстаграмі артистка показала грамоту-подяку від харківського гарнізону. У підписі співачку дякують за допомогу у підвищенні боєздатності гарнізону.

«Кожен день і кожен час радію вашим успіхам, хлопці! Нехай вас береже Господь Бог! Скорійше повертайтеся до дому з Перемогою, живі і здорові! Ми чекаємо на вас з нетерпінням! Слава Україні! 🇺🇦 Героям Слава! 💛💙 », – емоційно висловилася Камалія.

Користувачі мережі захоплюються вчинком співачки та дякують їй за підтримку ЗСУ.

"Дякую вам за допомогу",

"Ви круті",

"Камалія, ми Вам все життя будемо вдячні за вашу допомогу і ніколи не забудемо 🙏❤️❤️❤️❤️",

"Дякую, молодці, пишаємося, найкращі 👏💙💛❤️", - пишуть у коментарях.

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