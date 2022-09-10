Украинская исполница Камалия, которая благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру считается самой богатой певицей Украины, недавно вернулась на родину.

Несмотря на протест ее мужа и дочерей, она все же решила наведаться в Украину, которой помогает в трудные времена.

По приезду Камалия рассказала, что ее ждал сюрприз от наших Героев. У себя в Инстаграм артистка показала грамоту-благодарность от харьковского гарнизона. В подписи певицу благодарят за помощь в повышении боеспособности гарнизона.

«Каждый день и каждый час радуюсь вашим успехам, ребята! Да хранит вас Господь Бог! Скорее возвращайтесь домой с Победой, живые и здоровые! Мы ждем вас с нетерпением! Слава Украине! 🇺🇦 Героям Слава! 💛💙», - эмоционально высказалась Камалия.

Пользователи сети восхищаются поступком певицы и благодарят ее за поддержку ВСУ.

"Спасибо большое вам за помощь",

"Вы крутые",

"Камалия, мы Вам всю жизнь будем благодарны за вашу помощь и никогда не забудем 🙏❤️❤️❤️❤️",

"Спасибо, молодцы, гордимся, лучшие 👏💙💛❤️", - пишут в комментариях.

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