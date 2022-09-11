Співачка та актриса Ганна Трінчер похвалилася на сімейному ролику довгоочікуваною заявою та привернула увагу.

Популярна українська співачка, актриса та блогерка Ганна Трінчер, яка всіляко піариться на різних ситуаціях і хвалиться кожним моментом свого життя в Інстаграм, продовжує ділитися різними відео. Нерідко у роликах з'являється і майбутній чоловік Ганни – скандальний блогер Волошин.

Цього разу засвітилася у відео бабуся Ганни, яка заспівала разом із закоханими нову пісню. Нагадаємо, що Трінчер відступила від образу актриси та вирішила будувати кар'єру української виконавиці досить бурхливо.

"Тільки ти & я❤️" - коротко підписала кадри Трінчер.

У мережі відреагували по-різному: «Бабуля😍😂🥺; Ахахах, бабуся як завжди вміє яскраво виділиться 😂; 🔥як добре 😍; просто відпад; Так 22 чи 24? 😀; Яка пісня🔥; Які красиві 😍 та пісня просто фантастична; Пісня до глибини ❤».

Також Ганна вирішила знову нагадати, коли вона проведе довгоочікуваний щасливий день разом із майбутнім чоловіком – день їхнього розпису. Нещодавно співачка і блогер Олександр Волошин анонсували офіційний шлюб.

Анна та Олександр заручилися ще у листопаді минулого року, але через війну планування весілля відклали, а зараз вирішили зробити те, що так довго відкладали.

Нагадаємо, Трінчер у сльозах розповіла про зіпсовані будні через свою алергію.

А ще Politeka повідомляла, що Трінчер у мереживній піжамі блиснула результатами пластичної операції.

Також Politeka писала, що Трінчер у крихітному топіку хизнулася "новенькими" формами після пластики.