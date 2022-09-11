Певица и актриса Анна Тринчер похвасталась на семейном ролике долгожданным заявлением и привлекла внимание.

Популярная украинская певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая всячески пиарится на различных ситуациях и хвастается каждым моментом своей жизни в Инстаграм, продолжает делиться различными видео. Нередко в роликах появляется и будущий супруг Анны - скандальный блогер Волошин.

В этот раз засветилась в видео бабушка Анны, которая спела вместе с влюбленными новую песню. Напомним, что Тринчер отступила от образа актрисы и решила строить карьеру украинской исполнительницы достаточно бурно.

«Только ты & я❤️» - коротко подписала кадры Тринчер.

В сети отреагировали по-разному: «Бабушка😍😂🥺; Ахахах, бабушка как всегда умеет ярко выделится 😂; 🔥как хорошо 😍; просто отпад; Да 22 или 24? 😀; Какая песня🔥; Какие красивые 😍 и песня просто фантастическая; Песня до глубины ❤».

Также Анна решила снова напомнить, когда она проведет долгожданный счастливый день вместе с будущим супругом - день их росписи. Не так давно певица и блогер Александр Волошин анонсировали официальный брак.

Анна и Александр заручились еще в ноябре прошлого года, но из-за войны планирование свадьбы отложили, а сейчас решили сделать то, что так долго откладывали.

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